Троих жителей Нижегородской области осудят за крупную партию наркотиков

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт более 6 кг наркотиков, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фигурантами дела стали трое местных жителей, которые, по версии следствия, купили крупную партию наркотиков в интернете в 2022 году. Соучастники планировали перепродать запрещенные вещества через тайники-закладки.
Однако их планы сорвали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд.