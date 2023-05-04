Троих жителей Нижегородской области осудят за крупную партию наркотиков

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт более 6 кг наркотиков, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фигурантами дела стали трое местных жителей, которые, по версии следствия, купили крупную партию наркотиков в интернете в 2022 году. Соучастники планировали перепродать запрещенные вещества через тайники-закладки.

Однако их планы сорвали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд.

Владимир Зубарев