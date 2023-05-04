Бо тревожит бессознательное

На российские экраны выходят «Все страхи Бо» — новый фильм режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера. В главной роли — Хоакин Феникс. Сюрреалистическая трагикомедия идет три часа. Зрителю показывают путь крайне тревожного мужчины по имени Бо на похороны матери. Дорога превращается в странное эпическое приключение и путешествие по бессознательному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вольга Фото: Вольга

В фильме много отсылок к греческой литературе и концепциям психоанализа. Редактор “Ъ FM” Илья Сизов посетил предпремьерный показ картины и поделился впечатлением:

«Фильм "Все страхи Бо" вообще не похож на то, что автор снимал раньше. Тут он попытался сделать абсурдисткую трагикомедию. И сначала даже кажется, что все идет удачно. Там довольно комично и утрированно показываются страхи главного героя, который буквально всего боится. И тревожные люди в нем точно себя узнают. А потом все скатывается в какой-то унылый винегрет.

Режиссер пытается провести некое исследование и понять, откуда вообще берется тревожность. Ему кажется, что из детства, из сложных отношений с матерью. И все эти фрейдистские психоаналитические концепции он пытается как-то художественно осмыслить. Но получается довольно вяло и скучно. Вот он рисует какие-то бессознательные образы, нагружает это все бессвязными символами из разряда — понимайте, как хотите. А выходит натужно, как будто по методичкам. В картине очень много удачных находок, много всяких красивостей. Фильм сделан очень профессионально визуально. Но с учетом того, что вся эта красота длится три часа, любые удачные находки в этом просто тонут и хочется поскорее уйти».

Режиссера Ари Астера прославили мрачные психологические хорроры. Их тепло встретили критики, и они стали кассовыми хитами. Несмотря на то, что новый фильм сильно отличается от предыдущих работ, фанаты у него найдутся, уверен кинокритик Дмитрий Соколов:

«Это, безусловно, один из самых изобретательных, самых ярких, самых безумных в лучшем смысле этого слова фильмов года. Творческая победа автора как режиссера заключается в том, что он в эту очень большую, сложную и многослойную историю вмещает не просто огромное количество каких-то смыслов и визуальных находок, но и превосходно их организовывает.

По мере того, как у главного героя меняется внутреннее состояние, по мере того, как нарастает его тревожность, меняется и внешний мир. Весь видеоряд потрясающе изобретателен. Все работают на вот эту главную идею о том, что сепарация от родителей — это огромная, растянутая по времени травма.

Для кого в принципе снят этот фильм? Если вычесть самую очевидную аудиторию фанатов Ари Астера, людей, которым он интересен как режиссер, то мне кажется, что остаются люди, которым интересно необычное авторское кино, широкая аудитория. Потому что заметьте, это все-таки не хоррор. Скорее, сюрреалистическая мрачная сказка. Это может понравиться людям, у которых есть резонанс с их личными проблемами. Можно считать некоторым предупреждением, что проблемы с родителями лучше бы решить, чтобы не было так, как фильме».

Бюджет фильма составил $35 млн. Это самая большая сумма для работ режиссера. В американском прокате он собрал около $5 млн. И аналитики сомневаются, что картине удастся отбить затраты.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".