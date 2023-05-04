Суд в Ярославле не стал арестовывать водителя за пьяное ДТП

Ярославский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте 46-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП возле села Григорьевское

Фото: УМВД по Ярославской области ДТП возле села Григорьевское

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла около 23:00 вечера 2 мая возле села Григорьевское Ярославского района. Как считают в полиции, водитель «Мицубиши» сел за руль пьяным. При движении по трассе «Ярославль—Рыбинск» машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями «Рено Логан» и «Форд Фокус».

Водитель «Рено» погиб на месте, две пассажирки этой же машины госпитализированы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Водитель «Мицубиши» признавал, что был пьян, но обстоятельства самой аварии не помнил. Вечером 4 мая следователи вышли с ходатайством об аресте обвиняемого. Ярославский районный суд в его удовлетворении отказал, приняв во внимание семейное положение задержанного и наличие у него несовершеннолетнего ребенка.

Андрей Иванов