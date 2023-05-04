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В апреле 2023 года отправление пассажиров с вокзалов СКЖД выросло на 16%

В прошлом месяце на полигоне Северо-Кавказской железной дороги было отправлено 3,8 млн пассажиров. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, отправление на пригородном направлении составило 2,6 млн человек — это на 12% больше, чем в апреле прошлого года. На маршрутах дальнего следования перевезено 1,2 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общий пассажирооборот на СКЖД в прошлом месяце составил 979 млн пасс-км, что на 15% больше чем апреле 2022 года.

Всего с января по апрель на полигоне СКЖД перевезено 13,9 млн человек (на 26% больше, чем в первые четыре месяца 2022 года). Пассажирооборот в данный период составил 3,5 млрд пасс-км, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Анастасия Назарова

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