«Мобильные кондукторы» будут работать на самых популярных у безбилетников маршрутах

В департаменте транспорта администрации Перми объяснили выбор маршрутов, где будут работать «мобильные кондукторы». Как сообщает пресс-служба мэрии, мобильные агенты будут помогать пассажирам в приобретении билетов на тех направлениях, «где фиксируется большое расхождение между количеством оплат и фактическим пассажиропотоком».

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«На сегодняшний день затраты, которые необходимы для содержания штата классических кондукторов, сопоставимы с выпадающими доходами от безбилетников. По этой причине нахождение отдельного сотрудника в салоне каждого транспортного средства нецелесообразно. Мы рассматриваем различные варианты повышения собираемости выручки и работа мобильных агентов – один из них. Если запуск пилотного проекта пройдёт удачно, то такая практика может быть распространена и на другие маршруты», – пояснил руководитель МКУ «Гортранс» Вадим Паньков.

Планируется, что «мобильные кондукторы» начнут работать с 15 мая на всех трамвайных, а также на автобусных маршрутах №3, №8, №10, №20, №30, №36, №50, №62, №63, №68 и №77. Специалисты должны будут работать в униформе, иметь при себе видеорегистратор, наличные средства, валидатор и рулетку для измерения багажа. В случае, если в салоне будет обнаружен безбилетный пассажир, ему будет предложено приобрести билет. В случае отказа агент сможет связаться с контрольно-ревизорской службой или органами правопорядка для применения мер к нарушителю.

Ранее стало известно, что победителем конкурсов по поиску подрядчиков для набора «мобильных кондукторов» стало ООО «ТС-Сервис», зарегистрированное в Твери. Услуги компании оцениваются в 2,4 млн руб.