Вдова вокалиста «Короля и Шута» обратилась в полицию из-за осквернения его могилы

Ольга Горшенева, вдова Михаила Горшенева (Горшок) — лидера хоррор-панк-группы «Король и Шут» (КиШ) написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности визажиста и бьюти-блогера Алевтину Фальковски за откровенную фотосессию на могиле ее супруга на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Алевтина Фальковски на могиле Михаила Горшенева

Фото: Социальные сети Алевтины Фальковски Блогер Алевтина Фальковски на могиле Михаила Горшенева

Фото: Социальные сети Алевтины Фальковски

Жена вокалиста также попросила поклонников творчества коллектива подписать петицию на сайте change.org с аналогичной просьбой в адрес УМВД РФ по Калининскому району города. В тексте сообщения говорится, что осквернение места захоронения произошло «в точно не установленный срок» — 30 апреля или 1 мая. Сама госпожа Фальковски обвинения отвергает, называя себя поклонницей КиШ, а свой жест считает, наоборот, данью уважения Горшку.

Кроме того, госпожа Горшенева разместила у себя на странице во «ВКонтакте» ссылку на аккаунт обидчицы и призвала пользователей написать блогеру «пару ласковых», добавив, что «зло должно быть наказано».

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили «Ъ», что полицией Калининского района проводится проверка по обращению женщины о противоправных действиях, совершенных на могиле ее мужа на Богословском кладбище.

Осквернение мест захоронения является уголовным преступлением (ст. 244 УК РФ) и наказывается штрафом, исправительными работами либо арестом до трех месяцев.

Михаил Горшенев умер в 2013 году в возрасте 39 лет в Санкт-Петербурге. Эксперты пришли к выводу, что солист группы «Король и Шут» Михаил Горшенев скончался из-за болезни, развившейся в связи с употреблением алкоголя и морфина. Его прах был захоронен на главной аллее Богословского кладбища.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург