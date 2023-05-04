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Коммерсантъ FM
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СКР нашел еще 22 жертвы серийного отравителя, грабившего пассажиров московских электричек

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ СКР) сообщило, что раскрыло серию отравлений, произошедших более 15 лет назад в электричках. Выяснилось, что уроженец Владивостока, ранее осужденный за совершение серии аналогичных преступлений, подсаживался к пассажирам, заводил с ними беседу и подмешивал им в напитки нейролептик. Когда жертвы теряли сознание, мужчина грабил их. Таким образом с октября 2007 по январь 2009 года были отравлены 22 человека.

Как сообщило управление, мужчине предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). «Западное МСУТ СК России обращается к гражданам: если кто узнал в обвиняемом мужчину, от действий которого они пострадали, просьба сообщить информацию»,— говорится в пресс-релизе.

В 2010 году сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в 25 разбойных нападений в электричках. Тогда было известно о 13 жертвах мужчины. Было известно, что молодой человек подсаживался к хорошо одетым нетрезвым людям на одном из вокзалов столицы или в электричке и предлагал вместе выпить из своей фляжки. В напитке уже была доза нейролептика. Подозреваемым был неоднократно судимый уроженец Владивостока Алексей Выговский.

В 2011 году следствие сообщало, что Алексей Выговский за нападения приговорен к 22 годам и 3 месяцам колонии строгого режима. Его подельник, гражданин Узбекистана Шухрат Джураев, получил 15 лет строгого режима. Дело еще одного соучастника, помогавшего Алексею Выговскому, было прекращено в связи со смертью фигуранта. Тогда сообщалось, что в результате действий обвиняемых погибли 17 человек, еще 15 оказались в реанимации в тяжелом состоянии.

Виктория Колганова

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