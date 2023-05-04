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Апелляция обязала разработать проект санитарно-защитной зоны Шуховского полигона

Курганский областной суд обязал муниципальное предприятие «Шуховский полигон ТБО» разработать проект санитарно-защитной зоны производственной площадки. Решение суда первой инстанции оставлено в силе, сообщают в прокуратуре региона.

Шуховский полигон (Кетовский район) занимается захоронением твердых коммунальных отходов. Установлено, что предприятие не имеет проекта санитарно-защитной зоны, чем нарушает права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. В связи с этим прокуратура попросила Курганский городской суд обязать МУП разработать необходимый документ. Инстанция удовлетворила исковые требования надзорного ведомства.

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