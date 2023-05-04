В Рыбинске после 9 мая начнется ремонт Вечного огня

В Рыбинске Ярославской области мемориал на Волжской набережной готовят ко Дню Победы, после праздника начнется капитальный ремонт «Огня Славы». Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Огонь Славы"

Фото: Администрация Рыбинска "Огонь Славы"

Фото: Администрация Рыбинска

За последние несколько дней был выполнен необходимый текущий ремонт: на место вернули частично отошедшую плитку. В рамках подготовки к празднику плиты вымыли и отполировали и провели техобслуживание газовой горелки в элементе «Звезда».

После 9 мая рабочие приступят к ремонту мемориала. По словам заместителя главы Рыбинска по архитектуре и градостроительству Алишера Рустамова, сборные железобетонные конструкции заменят на монолитные и уложат новую плитку.

Алла Чижова