Контрактника, сбежавшего из части под Петербургом, приговорили к семи годам колонии

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал виновным рядового-контрактника, несколько раз сбегавшего из воинской части, в самовольном оставлении воинской службы (ст. 337 УК РФ). Ему назначили наказание в семь лет колонии общего режима.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина поступил на контрактную службу в августе 2020 года и решил уволиться в 2022 году из-за нежелания участвовать в СВО. Когда командование отказало ему в расторжении контракта, он стал систематически покдать воинскую часть и жить у девушки. Всего с октября по декабрь военнослужащий сбегал к своей возлюбленной пять раз.

Как добавили в судебной пресс-службе, с 1 апреля по 1 мая текущего года Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом было постановлено 12 приговоров по статьям об уклонении от воинской службы.

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