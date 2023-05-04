«Лотос» спустил на воду второй колесный теплоход для нижегородской «Гамы»

Судостроительный завод «Лотос» (Южный центр судостроения и ремонта, входит в ОСК) спустил на воду второй пассажирский колесный теплоход проекта ПКС-180 «Аурум», сообщили в пресс-службе предприятия. Будущий владелец судна — ООО «Речсервис» группы компаний «Гама» — будет достраивать теплоход в Нижнем Новгороде.

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Суда проекта «Аурум» могут работать на тех участках рек, где судоходство ограничено — на Оке, Москве-реке, Вятке, Суре.

Первое судно проекта ПКС-180 для «Гамы» верфь построила в 2019 году. Колесный теплоход получил название «Золотое кольцо». В этом сезоне он будет курсировать по круговому маршруту: Нижний Новгород — Северный вокзал в Москве — Южный вокзал в Москве — Нижний Новгород. Туристы смогут посетить города «Золотого кольца» и соседние поселения.

Ранее гендиректор «Гамы» Дмитрий Галкин говорил, что стоимость одного теплохода ПКС-180 после достройки составляет более 500 млн руб.

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Анастасия Еремина