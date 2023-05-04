В Сочи подтопило двор многоквартирника из-за сломанной канализации

В Сочи двор многоквартирного дома на улице Альпийской подтопило нечистотами из-за вышедшей из строя системы водоотведения. Об этом сообщает ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи

Сообщается, что следить за состоянием канализационного коллектора должны были управляющая компания и жильцы МКД. Однако обслуживание и ремонт системы своевременно не проводились.

«В ситуацию регулярно вмешивался водоканал — специалисты неоднократно устраняли засоры, образовывающиеся из-за мусора, смываемого в квартирах этого МКД»,— говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что канализационные трубы были проложены с нарушениями и отклонениями от проекта. В частности, не был установлен поворотный колодец, позволяющий обслуживать сеть.

Как сообщили представители УК, в настоящее время найден подрядчик, который устранит нарушения. Восстановительные работы проведут в ближайшие дни.

Анастасия Донскова

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