В Сочи подтопило двор многоквартирника из-за сломанной канализации

В Сочи двор многоквартирного дома на улице Альпийской подтопило нечистотами из-за вышедшей из строя системы водоотведения. Об этом сообщает ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.
Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи
Сообщается, что следить за состоянием канализационного коллектора должны были управляющая компания и жильцы МКД. Однако обслуживание и ремонт системы своевременно не проводились.
«В ситуацию регулярно вмешивался водоканал — специалисты неоднократно устраняли засоры, образовывающиеся из-за мусора, смываемого в квартирах этого МКД»,— говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что канализационные трубы были проложены с нарушениями и отклонениями от проекта. В частности, не был установлен поворотный колодец, позволяющий обслуживать сеть.
Как сообщили представители УК, в настоящее время найден подрядчик, который устранит нарушения. Восстановительные работы проведут в ближайшие дни.
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