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Почти 85 млн рублей грантов получат нижегородские НКО на социальные проекты

Победителями конкурса на предоставление грантов стали 76 проектов некоммерческих организаций (НКО) Нижегородской области. Они получат 84,9 млн руб. субсидий на реализацию программ по социальной поддержке, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самый крупный грант — 3,7 млн руб. — получит футбольный клуб «Спартак-Тумботино» на проведение в Павлове ежегодного фестиваля объединенных уличных субкультур «Прорыв». Его организуют для молодежи, которая увлекается спортом и современной культурой (граффити, скейтбордингом, стрит-артом). Размер софинансирования со стороны клуба составит 1,8 млн руб.

Второй по размеру грант (3 млн руб.) получит нижегородское подразделение Российского союза ветеранов Афганистана на проект «Памяти павших — во имя живых». Организация планирует провести мероприятия в память о нижегородцах, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах. Размер софинансирования — 1,3 млн руб.

Еще один крупный грант (2,97 млн руб.) получит Центр стратегического развития регионов. На средства субсидии организация планирует создать первую региональную редакцию маршрутного телевидения, которая будет создавать и размещать на экранах в транспорте тематические видеоролики. Размер софинансирования со стороны центра составит более 2,2 млн руб.

Всего на конкурсный отбор из Нижегородской области поступило 203 заявки на общую сумму 242,8 млн руб. В 2023 году в бюджете региона на поддержку социально ориентированных НКО заложено 50 млн руб., еще 34,9 млн руб. область получит от Фонда президентских грантов.

Елена Ковалева

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