Setl Group выиграла в суде у УФАС спор о компании-двойнике

Строительная компания Setl Group выиграла спор с московским управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении законов о конкуренции, сообщает «Деловой Петербург». Ранее ведомство отказало застройщику в удовлетворении жалобы на столичную компанию, взявшую название «Сэтл групп» с похожим товарным знаком.

Жалобу на компанию-двойника Setl Group подала в УФАС Москвы летом 2022 года, когда выявила мимикрию под свой бренд. Тогда ведомство решило, что действия двойника не могут считаться недобросовестной конкуренцией, так как не доказан факт работы двух компаний на одних рынках.

Однако Арбитражный суд Москвы, в котором Setl Group обжаловал решение, пришел к выводу, что выбранное двойником фирменное наименование абсолютно идентично наименованию заявителя, как и выбранные виды экономической деятельности по ОКВЭД, что является нарушением закона. Сама УФАС Москвы обжаловала решение в 9-м арбитражном апелляционном суде.

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