ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию бизнеса в Северо-Кавказском регионе. Об этом заявила старший вице-президент банка Вера Подгузова на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки в городе Минеральные Воды. По ее словам, ПСБ активно работает со всеми группами клиентов округа и предоставляет полный спектр услуг для предпринимателей. Расширение банковской инфраструктуры, поддерживающей предпринимателей на ежедневной основе, будет способствовать экономическому подъему в республиках Северного Кавказа, отметила Подгузова.

Автопроизводитель Volvo Cars увольняет в Швеции 1,3 тыс. сотрудников. Компания обозначила стратегические цели на будущее: обеспечить прирост и к 2030 году стать стопроцентным производителем электромобилей при постоянном сокращении своего общего углеродного следа.

«Яндекс Еда» и Delivery Club открывают доставки блюд из Rostic’s. В сервисах представлены все основные позиции из меню. Заведение заменило KFC, ушедший из России в апреле 2023 года. Доставка из Rostic’s уже появилась в Москве, Московской области и Ижевске. Новая услуга действует в 25 ресторанах. Некоторые их них работают круглосуточно, при этом среднее время доставки составляет 30 мин.