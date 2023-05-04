Генпрокуратура Украины подозревает главу «Уральских авиалиний» в пособничестве при проведении СВО

Глава авиакомпании «Уральские авиалинии» подозревается в пособничестве при проведении специальной военной операции (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Соответствующее сообщение размещено на сайте офиса генерального прокурора Украины. Сейчас авиакомпанией руководит Сергей Скуратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным следствия, он обеспечил переправку российских военных, их оружия, боеприпасов и личных вещей к границе Украины на гражданских воздушных судах авиакомпании. Отмечается, что с октября 2022 года «Уральские авиалинии» осуществляют полеты в закрытые международные аэропорты «Платов» в Ростове-на-Дону и «Симферополь» в Крыму.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ. Оперативное сопровождение — департаментом защиты национальной государственности СБУ. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались.

Диана Сунагатуллина

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