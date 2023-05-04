В конкурсе на ремонт путепровода на трассе Уфа – Оренбург нашли нарушения

Управление ФАС по Башкирии провело внеплановую проверку по жалобе ООО «Б.К.С.» (Татарстан) на конкурс ФКУ «Приуралье» Росавтодора по отбору подрядчика ремонта путепровода на трассе Уфа — Оренбург. Начальная стоимость контракта — 124 млн руб. В действиях заказчика установлены нарушения закона «О контрактной системе», сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС установило, что на конкурс было подано две заявки и «Приуралье» отклонило обе в связи с неверным заполнением документов. По мнению антимонопольной службы, требования заказчика были направлены «на введение участников закупки в заблуждение» и искусственно усложняли процесс заполнения сведений, отмечается в сообщении.

«Приуралью» предписано внести изменения в конкурсную документацию.

По данным сайта госзакупок, итоги конкурса были подведены 17 апреля.

Работы планировалось завершить 25 ноября 2025 года. Профинансировать их должен федеральный бюджет.

ООО «Б.К.С.», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Казани в январе 2012 года. Компания занимается строительством мостов и туннелей. Владельцем является Рустем Ахтариев. В 2022 году выручка ООО составила 133,2 млн руб., чистая прибыль — 22 млн руб.

Майя Иванова

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