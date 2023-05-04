Объявленный погибшим мобилизованный вернулся в Татарстан с зоны спецоперации

В Татарстан с зоны спецоперации на Украине вернулся мобилизованный из Заинского района Райхан (фамилия не указывается), которого ранее объявили погибшим. Об этом пишет «Заинск-информ» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Мужчину мобилизовали в сентябре прошлого года. Позже он был отправлен на службу в армию. Через некоторое время супруге мобилизованного сообщили, что тот погиб. «Мы с ним поговорили по телефону и буквально через пять минут мне звонят знакомые, родственники и сообщают, что он погиб. Я конечно не поверила. Прихожу на работу, меня все обнимают, утешают, соболезнуют», — отметила жена мобилизованного.

Она выяснила, что в соцсетях был опубликован пост с фотографией мобилизованных, в том числе и с ее мужем. В описании было указано, что он вместе со своими земляками погиб. Однако данная информация не подтвердилась.

В данный момент военный находится в Татарстане в краткосрочном отпуске.

"Ъ-Казань"