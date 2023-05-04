«Вымпелкому» одобрили продажу

Американский регулятор одобрил сделку по продаже «Вымпелкома». Компания принадлежит нидерландскому холдингу Veon. И управление по контролю за иностранными активами США выдало лицензию, чтобы в транcакции могли участвовать американские банки. Российская правительственная комиссия одобрила сделку в феврале. Стоимость компании оценили в 370 млрд руб. при чистом долге в 240 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Можно ли говорить, что согласование продажи подошло к концу? Управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов считает, что некоторые факторы еще могут помешать сделке:

«Стало очевидно, что ситуация в самом ближайшем будущем не изменится. Соответственно, если ключевой задачей является сохранение какой-то части инвестиций, полученные разрешения — это прекрасная опция все-таки выйти. Но в то же время у нас остаются политически мотивированные, находящиеся под сильным влиянием западные инвесторы, для которых сейчас любые условия будут неудобны и неприемлемы. Тут не только и не столько экономика, сколько политика. Если мы говорим про общественное мнение в недружественных юрисдикциях, какие-то трансакции с российской стороной воспринимаются негативно.

Снята ли проблема того, что над "Вымпелкомом" нависнет двойной долг перед Veon за средства, которые от материнской структуры выделялись российскому подразделению, и перед держателями облигаций? Если говорить про российских инвесторов, то ситуация, безусловно, не исчерпана.

Риск предъявления требований со стороны иностранного кредитора сохраняется. В противном случае они могут не только потерять этот актив, вложения, но и заморозить их на определенное время. И эти обязательства, в том числе в виду инфляции могут очень сильно обесцениться. То есть, да, проблема не снята, но это опция, которая нужна многим инвесторам, и они будут рады. Воля сторон может повлиять на то, состоится сделка или нет, безусловно».

Изначально против продажи «Вымпелкома» местным менеджерам выступали Минфин и Центробанк. Схема также не устроила держателей евробондов, и они оспаривали процедуру через суд. При этом иностранный владелец скорее вредил российской компании, отмечает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. А вот для Veon это был ценный актив, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Работать в текущих условиях с иностранным инвестором, да еще и с недружественной страной — это нелогично, прежде всего, в плане работы с госорганами и корпоративными клиентами, с участием государственного капитала. Очевидно, что сейчас B2G рынок растет, а пользовательский сегмент нет. Поэтому если бы этого не произошло, значит, у них там был 0.

Что сделка значит для Veon? Регион России в выручке компании Veon занимал достаточно большую долю и понятно, что это потеря. Вряд ли компания начнет сейчас активно развиваться, покупать какие-то другие структуры по миру. А что будет дальше, мы с вами точно не знаем, потому что, вполне вероятно, когда СВО закончится, может быть, актив обратно вернется Veon».

По данным Bloomberg, Veon еще четыре года назад пытался продать «Вымпелком». Как сообщало агентство, холдинг вел переговоры с «Ростелекомом», но сторонам не удалось договориться о цене.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов