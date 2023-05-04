В Ростове под снос попал старинный дом в Нахичевани

Старинный частный дом, построенный в 1895 году, снесли на ул. 27-й Линии,46 в Ростове. Об этом сообщили активисты движения «МойФасад».

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По данным представителей движения, дом до революции принадлежал семейству Татиоровых. В 2016-2020 годах здание было заснято в сериале «По законам военного времени».

«Нарядная пестрота девственной кирпичной кладки, резные оконные рамы, козырек, ворота, коновязь и конечно же закладные камни с инициалами хозяина и годом постройки дом, безусловно выделялся среди невыразительных окружающих строений»,— сообщает «МойФасад».

Дом находился в «тихом уголке» и был известен среди знатоков истории донской столицы.

Анастасия Назарова