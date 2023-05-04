В Югре задержали мужчину, стрелявшего с балкона из ружья

В Нефтеюганске полиция задержала пьяного мужчину, который стрелял с балкона из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Инцидент произошел накануне около многоквартирного дома в микрорайоне 8а.

По данным полиции, в тот день задержанный выпивал алкоголь со своей сожительницей, а затем достал гладкоствольное ружье и выстрелил с балкона в сторону земли. Пострадавших в результате инцидента нет.

У мужчины изъяли 13 гильз, ружье и патроны к нему, а также два ножа, три дымовые шашки, ракетницу и перцовые баллончики. Задержанный имеет лицензию на владение оружием.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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