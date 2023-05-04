В Ярославской области возобновились поиски утонувших музыкантов

В селе Диево-Городище Ярославской области возобновилась операция по поиску погибших музыкантов Романа Свиргунова и Аристарха Ухтомского. Об этом рассказали в ГКУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия в Диево-Городище

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия в Диево-Городище

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 20 марта в районе села Диево-Городище под лед на Волге провалились 4 человека. В числе погибших — основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Двух человек водолазы достали утром в день трагедии, поиски Романа Свиргунова и Аристарха Ухтомского были прекращены. 3 мая родители и друзья погибших музыкантов обратились к ярославскому губернатору Михаилу Евраеву с просьбой о продолжении водолазных работ.

4 мая поисковая операция была возобновлена силами ГКУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области». На месте в Диево-Городище работают 4 водолаза, спуск осуществляется с судна на воздушной подушке, принадлежащего областному управлению МЧС.

«На нынешнее время было совершено 4 спуска, сейчас они поменяли баллоны и опускаются ещё один раз. Условия сейчас лучше для поиска. Сегодня они будут искать до тех пор, пока у них не закончится в баллонах воздух. Завтра поиски продолжатся»,— рассказала пресс-секретарь региональной пожарно-спасательной службы Ирина Штибер.

Андрей Иванов