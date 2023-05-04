Житель Сочи осужден за создание тоталитарной секты «Страна души»

Адлерский районный суд города Сочи вынес приговор в отношении Владимира Хоружего, признанного виновным создании тоталитарной секты «Страна души», а также в истязаниях адептов секты, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года в колонии общего режима.

Суд установил, что Владимир Хоружий в 2008 году в селе Дранда (Республика Абхазия) создал религиозное объединение «Страна души» и начал вовлекать в организацию местных жителей, в том числе несовершеннолетних. Местом пребывания секты было частное домовладение, где постоянно жили более тридцати последователей «Страны души».

Хоружий применял к несовершеннолетним адептам собственную психолого-педагогическую технологию, основанную на религиозном течении кришнаизма, а также на элементах строевой подготовки. За непослушание, опоздания, ложь лидер секты систематически бил подопечных, заставлял отжиматься на холоде, лишал еды, запрещал общение с близкими.

Деятельность религиозного объединения была пресечена в 2021 году.

Анна Перова, Краснодар