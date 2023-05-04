Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Служебная собака в Ижевске помогла задержать грабителя

В столице Удмуртии администратор супермаркета на улице Кирова обратилась в полицию с сообщением о хищении товара из магазина. Грабитель взял со стеллажей продукты питания и алкогольные напитки, после чего покинул супермаркет мимо касс. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, сотрудники магазина пытались остановить мужчину, однако он скрылся.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Служебная собака по запаховым следам человека взяла след и уверенно направилась по нему. Через квартал во дворе жилого дома она привела полицейских к 25-летнему молодому человеку, у которого при себе находились похищенные продукты.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...