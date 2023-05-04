Служебная собака в Ижевске помогла задержать грабителя

В столице Удмуртии администратор супермаркета на улице Кирова обратилась в полицию с сообщением о хищении товара из магазина. Грабитель взял со стеллажей продукты питания и алкогольные напитки, после чего покинул супермаркет мимо касс. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, сотрудники магазина пытались остановить мужчину, однако он скрылся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Служебная собака по запаховым следам человека взяла след и уверенно направилась по нему. Через квартал во дворе жилого дома она привела полицейских к 25-летнему молодому человеку, у которого при себе находились похищенные продукты.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.