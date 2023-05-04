Земли, свинарники и бункеры фермы «Дары Кубани» продают за 55 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО СПП «Дары Кубани» выставил на торги имущественный комплекс общества за 55 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Единым лотом продают земельный участок 135 тыс. кв. м, свинарники, убойный цех, служебные помещения, бункеры, трансформаторные станции, компьютеры, несколько нежилых помещений и прочее имущество.

«Преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся производством или переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника», — уточняется в сообщении организатора торгов.

Ранее аукцион по продаже имущества должника признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СПП «Дары Кубани» зарегистрировано в Лабинске в 2005 году. Конкурсным управляющим является Виталий Федоренко. Банкротом общество было признано в 2018 году по иску «Россельхозбанка».

Олег Исаев

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