ГК «Самолет» намерен довести объем ввода жилья в Петербурге и Ленобласти до трети от общерегионального

К 2027 году ГК «Самолет» нарастит объем строительства в Петербурге и Ленобласти до 3,2 млн кв. м жилья, об этом в рамках Сочинского Всероссийского жилищного конгресса заявил директор по продажам «Самолет Страна» Максим Зорин. Сейчас доля девелопера составляет 3% от общего объема строительства в агломерации. «Самолет» намерен ее нарастить до 30%.

«Цель девелопера — стать абсолютным лидером среди федеральных застройщиков в РФ и развитие в Петербурге и Ленинградской области одна из ключевых задач. В соответствии со стратегией развития объем портфеля "Самолет Страна" к 2027 году достигнет 20 млн кв. м жилья. Компания планирует вводить ежегодно порядка 2 млн кв. м»,— рассказал Максим Зорин.

В настоящий момент у «Самолета» в стадии строительства, по данным ЕИСЖС, 300 тыс. кв. м жилой недвижимости в Петербурге и Ленобласти.

К 2027 году группа «Самолет» планирует присутствовать в 15 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Владивосток, Тюмень, побережье Черного моря, Красноярск и остров Сахалин. По оценкам Максима Зорина, уже в следующем году объем предложения на 15 ведущих рынках регионов России, не считая Москвы и области, составит 15 млн кв. м.

Юлия Майовер

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