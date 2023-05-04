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Прокуратура уличила мэрию Оренбурга в ненадлежащем содержании парка им. Ленина

Парк им. Ленина (Железнодорожников) в Оренбурге находится в ненадлежащем состоянии. К таким выводам пришла прокуратура Промышленного района, поверив состояние объекта. Ранее на его территории за счет бюджетных средств проводилась реконструкция по нацпроекту. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Выявлены провалы и частичное разрушение покрытия пешеходных дорожек, неисправность скамеек и урн, деформация и частичное отсутствие решеток ливневок, частичное разрушение облицовочных плит бордюров, отсутствие плафонов фонарей уличного освещения»,– говорится в сообщении.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что нарушения связаны с ненадлежащим содержанием парка органом местного самоуправления. Также причиной их появления стал недостаточный контроль над полнотой и качеством выполнения строительных работ подрядчиком.

Ранее прокуратура подала в суд на чиновников Соль-Илецка из-за крупной свалки отходов.

Георгий Портнов

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