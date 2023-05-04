Прокуратура уличила мэрию Оренбурга в ненадлежащем содержании парка им. Ленина

Парк им. Ленина (Железнодорожников) в Оренбурге находится в ненадлежащем состоянии. К таким выводам пришла прокуратура Промышленного района, поверив состояние объекта. Ранее на его территории за счет бюджетных средств проводилась реконструкция по нацпроекту. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Выявлены провалы и частичное разрушение покрытия пешеходных дорожек, неисправность скамеек и урн, деформация и частичное отсутствие решеток ливневок, частичное разрушение облицовочных плит бордюров, отсутствие плафонов фонарей уличного освещения»,– говорится в сообщении.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что нарушения связаны с ненадлежащим содержанием парка органом местного самоуправления. Также причиной их появления стал недостаточный контроль над полнотой и качеством выполнения строительных работ подрядчиком.

Ранее прокуратура подала в суд на чиновников Соль-Илецка из-за крупной свалки отходов.

Георгий Портнов