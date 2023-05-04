ПСБ и «Кавказ.РФ» подписали два соглашения. Первое касается сотрудничества в финансово-кредитной сфере и поможет реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа стратегически значимых инвестиционных проектов. В рамках второго соглашения ПСБ и «Кавказ.РФ» договорились о строительстве пятизвездочного отеля в Нальчике, которое было инициировано компанией «Санаторий Терек». Общий объем инвестиций в проект превысит 860 млн руб. Отель рассчитан на единовременное комфортное проживание почти 150 человек. Открытие запланировано на конец 2024 года.

Новым президентом Всемирного банка избран экс-руководитель Mastercard Аджай Банга. Он будет занимать должность в течение следующих пяти лет. Банга был единственным кандидатом на этот пост. Его кандидатуру выдвинул Джо Байден. Американский лидер заявил, что Банга обладает «уникальными возможностями» для руководства банком «в этот критический момент истории».

Стивен Декофф, основатель частной инвестиционной компании Black Diamond Capital Management, приобрел два частных острова, ранее принадлежавших финансисту Джеффри Эпштейну. Сумма сделки составила $60 млн — менее половины от первоначальной запрошенной цены в $125 млн. Миллиардер планирует построить на островах пятизвездочный курорт класса люкс на 25 номеров.