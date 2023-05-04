Курганмашзавод отгрузил новую партию БМП-3

Входящий в структуру «Ростеха» Курганмашзавод отгрузил в рамках выполнения гособоронзаказа новую партию БМП-3. Как сообщают на предприятии, за первый квартал завод поставил столько же боевых машин пехоты, сколько за весь 2019 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ Фото: Александр Алпаткин, Коммерсантъ

Вдвое выросли объемы производства на площадке Курганмашзавода в Волгограде, которая специализируется на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д. В ближайшее время предприятие планирует отгрузить очередную партию прошедших ремонт машин.

По словам индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева, штат завода существенно увеличился. «Если в прошлом году на работу приняты более 1 тыс. человек, то в первом квартале текущего года – уже почти 1200. Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами»,- сказал он.