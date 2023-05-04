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В Петербурге отменили воздушный парад в День Победы

Авиация не будет принимать участие в петербургском параде в День Победы. Об этом 4 апреля рассказал начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Александр Равин.

Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади. Воздушная часть.

Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади. Воздушная часть.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади. Воздушная часть.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По его словам, в этом году будут значительно усилены меры безопасности при проведении парада по сравнению с предыдущими годами. При этом господин Равин отметил, что салют город проводить планирует.

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