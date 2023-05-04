Средняя номинальная зарплата в Челябинской области выросла на 15,5%

За январь-февраль среднемесячная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций Челябинской области увеличилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,9 тыс. руб. Об этом сообщают в экономическом блоке правительства региона.

Наиболее высокий рост средней начисленной зарплаты за год зафиксирован на предприятиях общественного питания и в гостиницах (+33,5%), в обрабатывающих производствах (18,5%), в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (+18,3%). Лидерами по размеру оплаты труда стали отрасль информации и связи (68,7 тыс. руб.), профессиональная, научная и техническая (66,4 тыс. руб.), а также финансовая и страховая деятельность (65,1 тыс. руб.).

Реальная зарплата, по оценке минэкономразвития области, за январь-февраль выросла на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.