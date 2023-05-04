Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело о сообщениям о сливе отходов ООО «Синтез-Ойл» в воронежской Репьевке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления СКР Кириллу Левиту возбудить уголовное дело по появившимся в «социальных медиа» сообщениях о якобы происходящем сливе отходов химическим предприятием ООО «Синтез-Ойл» в воронежской Репьевке. Об этом сообщили в ведомстве.

Жители села утверждают в соцсетях, что предприятие якобы сливает опасные химические отходы возле жилой застройки, детсада и школы. Они жалуются, что с 2012 года «в результате деятельности организации воздух и почва загрязняются токсичными соединениями, что негативно сказывается на здоровье местных жителей», утверждают в СКР.

Региональное управление ведомства проводило проверку по этим фактам. Но по ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь руководитель управления Кирилл Левит должен будет представить доклад «о предварительных и окончательных результатах расследования с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов».

В начале 2022 года власти Воронежской области приняли решение о полном выводе завода по производству кормов, жирных кислот и лецитина ООО «Синтез-ойл» за пределы Репьевского района. Об этом во время прямого эфира говорила глава регионального департамента экологии и природных ресурсов Наталья Ветер. По ее словам, на выбор предложены площадки в четырех районах.

Конфликт вокруг «Синтез-ойла» длится уже несколько лет. В 2019 году проблема дошла до Минприроды РФ: местные жители заявили о «масштабном химическом загрязнении». В «Синтез-ойле» ранее заверяли «Ъ-Черноземье», что не допускают превышений допустимых норм выбросов.

Подробнее о ситуации вокруг предприятия читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Серная кислота долилась до министра».

Олег Мухин