В Нижегородской области планируют открыть 13 модельных библиотек до конца года

Дополнительные 60 млн руб. выделили из бюджета Нижегородской области на переоборудование восьми библиотек по модельному стандарту. Ранее регион получил 35 млн руб. из федеральной казны на модернизацию еще пяти учреждений. Таким образом, до конца 2023 года в регионе обновят 13 библиотек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За счет региональных средств модельными решено сделать центральные библиотеки в Чкаловске и Урене, две детские библиотеки в Богородске и Выксе, библиотеку имени Светлова в Нижнем Новгороде и библиотеки в селах Новошино (Навашинский округ), Верхнее Талызино (Сеченовский округ) и Деяново (Пильнинский округ). В каждом учреждении проведут ремонт и обновят книжный фонд.

Полученные ранее федеральные средства пойдут на переоборудование районной библиотеки имени Пушкина в Сокольском, библиотеки имени Панина в Нижнем Новгороде, Юношеской библиотеки Павловского округа, Чернухинской сельской библиотеки и Краснобаковской детской библиотеки №4. Всего к 2024 году в регионе будут работать 36 модельных библиотек.

«Нижегородская область – один из лидеров по созданию модельных библиотек. Они становятся настоящими центрами культурной жизни. В модельных библиотеках собираются и представители старшего поколения, и молодежь. Там есть для этого все необходимые возможности. Обязательно продолжим эту работу»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

Елена Ковалева