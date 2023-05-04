Ильдар Хамитов возглавил Белорецкую ЦРБ

Главным врачом Белорецкой центральной районной клинической больницы стал Ильдар Хамитов. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Ильдар Хамитов после окончания Башкирского государственного медицинского университета работал в Белорецкой больнице анестезиологом-реаниматологом, затем заведующим поликлиникой Зилаирской ЦРБ, а после — ее главным врачом.

Предыдущий главврач Белорецкой ЦРБ Виктор Чубик занимал эту должность три года. Он продолжит работу в больнице заместителем главного врача по оказанию хирургической помощи, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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