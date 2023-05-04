Городецкая судоверфь выплатит дивиденды на 70 млн рублей

Совет директоров ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (ССК, Городец) решил выплатить дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общая сумма выплат превысит 70 млн руб. или 5 копеек на одну обыкновенную именную акцию, отмечается в сообщении. Большую часть чистой прибыли 2022 года в размере 108,3 млн руб. предложено оставить нераспределенной, направив 2 млн руб. в резервный фонд и 2,2 млн руб. – на погашение убытка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ССК было зарегистрировано в Городце в 2001 году. Уставный капитал составляет 60 млн руб., основной вид деятельности – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Генеральный директор Дмитрий Савин. Долей 51% владеет предприниматель Александр Фролов, ЗАО «Ветераны Афганистана» принадлежат 22,76% уставного капитала, Михаилу Петрову – 1,18%, Андрею Савидову – 0,89%. Выручка предприятия в 2022 году составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль – 182,6 млн руб.

Владимир Зубарев