Самарские ученые создали инновационный двигатель для беспилотников

В Самарском национальном исследовательском университете им. Королева разработан малоразмерный поршневой двигатель для беспилотников. Он послужит основой для создания линейки универсальных двигателей. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

«Теперь разработку Самарского университета им. Королева необходимо воплотить в металле, чтобы выполнить программу испытаний и доводку, а затем запустить в производство на одном из самарских предприятий»,– говорится в сообщении.

Фото: Олеся Орина

Для запуска производства потребуется индустриальный партнер. В настоящее время разработчики занимаются его поиском. Ранее самарские ученые запатентовали космическую платформу для малых спутников.

Георгий Портнов