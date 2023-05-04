Крупнейшего в мире зернового трейдера обвиняют в попустительстве вырубке лесов Амазонки

Американскую компанию Cargill, крупнейшего в мире зернового трейдера, обвинили в том, что она не принимает достаточных мер для предотвращения вырубки лесов Амазонки и в других природных зонах на территории Бразилии. Истец — некоммерческая организация ClientEarth, занимающаяся юридической защитой окружающей среды, утверждает, что Cargill, закупающая огромные объемы сои, выращенной в Бразилии, нарушает международные законы об ответственном ведении бизнеса. Иск к компании подан в рамках правил ОЭСР, и это первый поданный в отношении Cargill в США иск о попустительстве вырубке лесов и нарушениям прав человека.

Как отмечается в иске, Cargill, крупнейшая в США по объему выручки частная компания, выступает в качестве посредника между бразильскими фермерами, выращивающими сою, и ведущими мировыми ритейлерами, включая Tesco, McDonalds, Sainsbury`s. По правилам Cargill обязана тщательно проверять и перепроверять, насколько следуют законам о защите окружающей среды те хозяйства, кооперативы и фермеры, которые продают трейдеру свою продукцию. На деле же, утверждает ClientEarth, такие проверки выполняются довольно формально и производители сои ради расширения угодий и увеличения урожаев зачастую ведут вырубки в заповедных зонах, таких как леса Амазонки, саванна Серраду и др. Истец настаивает на скорейшем рассмотрении его претензий судом, заявляя, что состояние лесов Амазонки из-за вырубки уже близко к необратимому.

Юристы ClientEarth надеются, что иск стимулирует повышение стандартов контроля в Cargill, и это станет примером для других трейдеров. Как заявила газете The Guardian юрист ClientEarth Лора Доули, у Cargill «в распоряжении есть обширные ресурсы для проведения должной проверки. Необходимые для этого технологии уже существуют. Мы не просим компанию делать что-то такое, для чего у нее нет ресурсов. Мы надеемся, она продемонстрирует лидерство». В Cargill британскому изданию сообщили, что пока не ознакомились с полным текстом иска, однако подчеркнули, что они решительно намерены покончить с вырубкой лесов в Южной Америке.

Алена Миклашевская