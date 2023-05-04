Против должностных лиц «Бугульмы-Водоканала» возбудили уголовное дело

В отношении ряда должностных лиц компании «Бугульма-Водоканал» возбудили уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

По информации ведомства, в начале этого года в Бугульминском районе сотрудники предприятия снесли уличные водяные колонки, через которые осуществлялась подача питьевой воды гражданам, включая пенсионеров и инвалидов. В итоге из-за действий злоумышленников жителей лишили прав на пользование ЖКУ.

После возбуждения дела колонки вернули на место, уточнили в СКР.

"Ъ-Казань"