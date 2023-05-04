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Сормовская кондитерская фабрика намерена выплатить 600 млн рублей дивидендов за 2022 год

Совет директоров ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Нижний Новгород, входит в холдинг «Объединенные кондитеры») предложил выплатить 600,5 млн руб. дивидендов за 2022 год за счет полученной в том году прибыли (342,3 млн руб.) и части нераспределенной прибыли прошлых лет (258,2 млн руб.). Об этом говорится в отчетности предприятия.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На каждую привилегированную акцию типа «А» предлагается начислить по 1,2 руб., на привилегированную акцию типа «Б» — по 29,9 тыс. руб. Вопрос обсудят на общем собрании акционеров в июне.

В последний раз Сормовская фабрика выплачивала дивиденды по итогам 2019 года. Тогда размер отчислений составил 66,5 млн руб., следует из отчетности предприятия.

Фабрика работает в Нижнем Новгороде с 1937 года, как ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в 1992 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал составляет 1,82 млн руб. Основным видом деятельности является производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. С 2003 года предприятием управляет ООО «Объединенные кондитеры». По итогам 2022 года при выручке в 3,9 млрд руб. прибыль предприятия составила 342,3 млн руб.

Анастасия Еремина

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