ЧТПЗ станет одной из площадок фестиваля «Ночь заводов»

Челябинский трубопрокатный завод (входит в группу ТМК) стал участником всероссийского фестиваля «Ночь заводов», который объединяет искусство и индустриальные объекты. Как сообщают в пресс-службе предприятия, на производственной площадке ЧТПЗ культурное событие проведут 12 августа.

В сообщении компании говорится, что предприятие совместно с «Лабораторией новых медиа» новой сцены Александринского театра (Санкт-Петербург) – куратором фестивального проекта на ЧТПЗ, а также Фондом поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» разработали «уникальный формат мероприятия», подробности не уточняются. В рамках подготовки кураторы посетили цеха «Высота 239» и №6 и предприятие ТМК «Этерно».

Управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов напомнил, что завод не раз становился местом проведения различных мероприятий, в том числе культурных. В частности, в прошлом году в одном из цехов поставили спектакль к 20-летию ТМК. «Участие в “Ночи заводов” – следующий шаг, который позволит развивать представление о трубной промышленности как пространстве интересном, живом и вдохновляющем»,- добавил он.