В Тюмени в мае изменят схемы проезда нескольких автобусов

В Тюмени 8 мая с 08:00 до 15:30 в связи с проведением открытой городской велогонки изменится схема движения автобусов по маршрутам №41 и №84.

Автобусные маршруты №41 и №84 8 мая будут двигаться в объезд перекрытой ул. Лесопарковой на участке от дома №9 до пересечения с ул. Домостроителей.

Кроме того, с 13 мая на постоянной основе сменится схема проезда маршрута №77, сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс». Так, в маршрут добавится остановка «Улица Пермякова» в сторону ул. Широтной.

Также 4 мая С 09:00 до 18:00 возможно отключение светофоров на пересечении улиц Пролетарской и Льва Толстого.

Напомним, с 29 апреля в Тюмени изменено название остановки маршрутов №28, 47 и 47д с «Улица Дамбовская» на «ЖК Правобережный».

Полина Хабарова

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