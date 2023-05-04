Самый дорогой «квадрат» на рынке новостроек Сочи оценили в 4,5 млн рублей

Цена самой дорогой новостройки в Сочи составляет 4,5 млн руб. за квадратный метр. В свою очередь средняя цена на новые квартиры в городе-курорте — 2,5 млн руб. за кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила инвестиционно-девелоперской компания «Рентавед».

По данным аналитиков компании, с мая 2022 по апрель 2023 года средневзвешенная стоимость предложения в новостройках Сочи выросла на 22,4%. Она составляет 339,6 тыс. за кв. м. Минимальная же стоимость квадратного метра в ЖК, расположенных в новых районах курорта, начинается с 200 тыс. руб. В центральных районах Сочи преобладает дорогая застройка. Там цены на квартиры стартуют от 550 тыс. руб. за кв. м. Самая дорогая жилплощадь находится в поселке Сириус рядом с Олимпийским парком. Их стоимость начинается от 4,1 млн руб. за кв. м.

Основной фактор стимулирования цен в Сочи — дефицит предложения.

«Девелоперы, понимая востребованность сочинской недвижимости в условиях моратория, в последние годы делали ставку на дорогие проекты. В итоге цены на новостройки в городе сильно выросли за последние два года. Причем самый активный рост был зафиксирован в элитном сегменте, где цена квартир выросла более чем в два раза»,— подчеркивает руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

Олег Исаев

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