В Анапе за два года реконструируют 12 парков и скверов

В их числе — Театральная площадь, Ореховая роща и сквер «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

До 2024 года в Анапе планируют благоустроить 11 общественных пространств и зеленых зон. Среди значимых объектов — Театральная площадь, Ореховая роща, сквер «Россия» и Парк виноделия в поселке Виноградном. Реализацию проектов обсудили на расширенной планерке.

На Театральной площади строители уже приступают к работам по благоустройству, они будут проводиться по сегментам, чтобы не доставлять неудобства гостям и жителям курорта. Глава Анапы Василий Швец поручил направить демонтированную плитку для благоустройства сельских округов. Кроме того, по его поручению расположенные рядом друг с другом общественные пространства должны быть выполнены в единой стилевой концепции.

«На следующий год надо предусмотреть обновление таких территорий, как бульвар Гудовича в городе и Паралия в Витязево, участок набережной от Морского порта до климатопавильона. Эти работы желательно провести до начала сезона-2024»,— отметил господин Швец.

Кроме того, активно ведется благоустройство в Парке военной техники, продолжается строительство Крещенского парка. Проекты будут реализованы за счет средств курортного сбора благодаря победе Анапы на Всероссийском конкурсе лучших проектов.

Продолжается в Анапе и голосование по выбору зеленой зоны, которая в 2024 году будет благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда». На победу в голосовании претендует проект на территории Джигинского сельского округа, где в скором времени может появиться новый парк.

Земельный участок площадью 50 тыс. кв. м на улице Советской не благоустроен и требует планировки. Проектом предусмотрено создание рекреационного центра с тротуарной сетью и зелеными зонами. Завершается подготовка документации по строительству флагманского проекта — Императорского парка.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram