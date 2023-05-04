ФСБ зафиксировала рост числа туристических поездок россиян в Таиланд и на Шри-Ланку

Пограничная служба ФСБ сообщила о росте количества туристических поездок россиян в Турцию, Таиланд, ОАЭ и на Шри-Ланку. Информацию об этом распространила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы.

В первом квартале 2023 года общее число выездов россиян за рубеж составило 4,9 млн. Это на 26,2% больше, чем в январе—марте год назад,— 3,9 млн поездок.

Наиболее часто в первом квартале текущего года из стран дальнего зарубежья россияне посещали Турцию (772,6 тыс. визитов), Таиланд (566,4 тыс.), ОАЭ (492,7 тыс.), Египет (277 тыс.), Шри-Ланка (79 тыс.), Мальдивы (65 тыс.), Индия (63 тыс.), Сербия (31 тыс.), Куба (30 тыс.) и Катар (18 тыс.).

Как уточняют в АТОР, выездной поток в январе--марте в 2023 году в группу из 10 постсоветских государств (включая Абхазию и Южную Осетию и исключая Украину, которая сильно искажала бы статистику в сравнении с 2019 годом) составил почти 3,1 млн поездок. Это на 44,2% больше, чем в том же периоде 2022 года.

Александр Кислов