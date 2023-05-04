В Староминском районе произведут до тысячи сельхозмашин

Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад», который собирает белорусские тракторы, произведет в 2023 году до 1 тыс. сельхозмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На Кубани реализовали крупнейший инвестпроект по локализации производства белорусской сельскохозяйственной техники. Для нас принципиальное значение имеет то, что тракторы собирают на территории региона, есть сервисное обслуживание, ремонтные участки»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что предприятие выпускает качественные и доступные по цене машины, которые востребованы аграриями. Глава региона также отметил необходимость своевременного обновления транспортного парка, чтобы сделать его максимально конкурентоспособным.

Гендиректор ТД «МТЗ-Северо-Запад» Александр Голуб рассказал, что с начала года было собрано 164 трактора. Компания также планирует выпускать садовые тракторы и коммунальные машины для дорожных служб и уборки территорий.

Торговый дом «МТЗ-Северо-Запад» с лета 2022 года выпускает тракторы «Беларус» по соглашению о сотрудничестве между Краснодарским краем и Минским тракторным заводом. За это время собрали 275 тракторов.

Татьяна Ручкина

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