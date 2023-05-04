Казанские Чайковские озера признаны особо охраняемой территорией

В Казани Чайковские озера признаны особо охраняемой природной территорией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Данный статус озерам присвоили на основе заключения Института развития города для сохранения территории, которая представляет собой особую экологическую и природную ценность. В документе указывается, что водоемы относятся к особо охраняемой природной территории местного значения «Парк Победы».

Сами озера находятся возле горбольницы №7. Они считаются остатками прежних водно-болотных угодий на месте бывшего Кизического болота. В частности, Большое озеро является ценным природным объектом, где есть гнездовая колония чайки в количестве порядка ста гнезд. Данное явление считается редким для Казани.

Общая площадь озер составляет 9,5 га. Из них в настоящее время благоустроены 2,6 га.

"Ъ-Казань"