Бывшего замгендиректора НПО «Искра» просят приговорить к 18 годам колонии

Прокуратура просит приговорить бывшего заместителя генерального директора НПО «Искра» Алексея Лупандина к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 3,5 млн руб. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Процесс над Алексеем Лупандиным идет в Орджоникидзевском суде Перми. По версии следствия, топ-менеджер использовал подложные документы для оплаты невыполненных грузоперевозок продукции. Предприятию был нанесен ущерб в размере 67 млн руб.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Предприятие выпускает также продукцию для топливно-энергетического комплекса.