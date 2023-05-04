МЧС предупредило об аномальной жаре в праздники в Свердловской области

В Свердловской области с 5 по 8 мая ожидается аномально жаркая погода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На фоне этого спасатели предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В жару рекомендуют оставаться дома. Окна и шторы при этом днем нужно держать закрытыми, и открывать их только по ночам. Использование кондиционера снижает риск перегрева тела.

Детей и животных нельзя оставлять в закрытых автомобилях даже на непродолжительное время. А перед тем, как сесть в машину, стоявшую на солнце, в ней нужно открыть все окна и двери, а также включить кондиционер.

В Свердловской области сейчас действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. Поэтому в МЧС рекомендовали отказать от походов в лес и разведения костров.

По данным уральского Гидрометцентра, днем 5 мая в Свердловской области максимальная дневная температура составит +25. 6-го воздух прогреется до 27 градусов, а на 7-го – до +30 градусов.

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