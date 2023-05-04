Пожилую женщину сбил водитель грузовика около администрации Ижевска

Сегодня, 4 мая, около 10:00 напротив дома №281 по улице Пушкинской в столице Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, мужчина 1973 года, находившийся за рулем «ГАЗ» сбил пожилую женщину 1959 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Отмечается, что в момент аварии водитель двигался задним ходом по тротуару. При этом он не убедился в безопасности маневра.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.