Жителя Каневского района будут судить за избиение полицейского

В суд направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на жителя Каневского района, который ударил оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, 13 апреля на улицу Береговую в станице Каневской приехали сотрудники полиции по ложному вызову об избиении подозреваемым своей супруги. 37-летний мужчин был пьян. Чтобы его не привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов, он ударил кулаком в лицо полицейского, повредив мягкие ткани его головы. Его действия пресек сам потерпевший.

Мужчине предъявили обвинение в применении насилия в отношении оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Каневскому району (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он признал вину.

Татьяна Ручкина

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